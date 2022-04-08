Пн-вс, c 9:00 до 22:00
Компания ООО "БайерТранс" предоставляет услуги в области автобусных пассажирских международных перевозок, а также продажу билетов на других автобусных перевозчиков. Intercars.ru - официальный сайт для покупки билетов на автобусы онлайн.
Компания ООО "БайерТранс" имеет большое количество разрешений на различные международные линии и линии по РФ. Среди партнеров у компании - самые популярные автобусные перевозчики, что позволяет предложить пассажирам билет на автобус в любою точку!
Компания имеет собственную высокотехнологичную онлайн-систему продаж билетов на автобусы: купить или забронировать билет можно по таким направлениям как Москва-Минск, Санкт-Петербург-Минск, Москва-Киев, Москва-Кишинев, Брянск-Санкт-Петербург и дг.
Действительно
недорогие билеты
Выгодные цены по всем направлениям
Быстрые
маршруты
Наши автобусы доставят вас в любую точку в кратчайшие сроки
Удобные
рейсы
Комфортабельный современный транспорт, всего одна ночевка в пути
Более 20 лет
на рынке
Выгодные цены по всем направлениям